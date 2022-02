Allenamento Salernitana: le ultime in vista del Milan

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Salernitana: la squadra campana si è allenata oggi in vista della sfida di sabato sera contro il Milan

Come riportato da ussalernitana1919.it, M. Coulibaly, Ruggeri e Schiavone non hanno preso parte alla seduta di squadra oggi perché hanno tutti e tre svolto un lavoro specifico. Restano, dunque, a rischio per la sfida di sabato contro i rossoneri all’Arechi.