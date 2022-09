Allenamento Napoli: Lozano in gruppo, personalizzato per Demme

Sul proprio sito ufficiale, il Napoli, prossimo avversario del Milan in campionato ha pubblicato il report dell’allenamento odierno

Dopo il successo in Champions sul campo di Glasgow e una giornata di riposo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la settima giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione in palestra e circuito di forza la squadra ha svolto lavoro tecnico tattico. Il gruppo di coloro che non sono andati in campo mercoledì ha conclusione la sessione con partita a campo ridotto e conclusioni in porta. Demme ha fatto allenamento personalizzato in campo. Osimhen ha svolto terapie. Lozano ha svolto l’intera seduta in gruppo