Allenamento Milan: seduta collettiva su Zoom per la squadra

In vista dei prossimi impegni il Milan ha svolto una seduta collettiva, a cui tutti hanno partecipato, su Zoom

Allenamento on line. Come annunciato da Stefano Pioli dopo la vittoria contro l’Empoli, questa mattina i giocatori del Milan hanno svolto una seduta di allenamento collettivo su Zoom, alla quale hanno partecipato tutti gli elementi della rosa rossonera.

In attesa della ripresa dei lavori a Milanello, in programma il 30 dicembre, un nuovo allenamento via Zoom verrà svolto nella giornata di domani.