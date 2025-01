MN24 – Allenamento Milan, cominciata la seconda seduta! Discorso di Conceicao che recupera tre giocatori. Ultime

Allenamento Milan, cominciata la seconda seduta dei rossoneri: discorso di Conceicao alla squadra. Recuperano in tre, Leao out

Come appreso da Milannews24, è cominciata la seconda seduta di allenamento del Milan in vista della semifinale di Supercoppa Italiana di domani contro la Juve. Ad assistere all’allenamento anche Ibrahimovic e Moncada.

Conceicao, che ha fatto un discorso alla squadra, recupera Pulisic, Musah e Loftus-Cheek. I tre sono regolarmente in gruppo così come Terracciano. Out Leao che non sarà dunque neanche in panchina.