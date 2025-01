Allenamento Milan, il report della giornata: lavoro di scarico in vista del Derby contro l’Inter. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan è tornato subito in campo dopo la vittoria contro la Juventus: di seguito il report.

REPORT

Dopo una mattinata di riposo, il gruppo si è ritrovato per pranzo per poi dirigersi al centro d’allenamento dell’Al Shabab, che in questi giorni sta ospitando il ritiro della squadra di Conceição. Come negli scorsi giorni i rossoneri sono stati accolti dall’entusiasmo di numerosi tifosi locali che hanno avuto la possibilità di incontrare la squadra per un meet&greet speciale ricco di passione milanista. La seduta è stata svolta in due gruppi: lavoro di scarico per i giocatori impegnati contro i bianconeri; il resto della rosa presente in Arabia Saudita ha svolto l’attivazione atletica e un lavoro tecnico.