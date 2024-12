Allenamento Milan, il report: lavoro in palestra per i titolari. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il report dell’allenamento del Milan, reduce dalla vittoria contro l’Hellas Verona.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari della partita di ieri sera vinta a Verona, in campo gli altri componenti della rosa che hanno iniziato con l’attivazione muscolare eseguita tra gli ostacoli bassi e i coni. La seduta è proseguita con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche sul possesso e sulle finalizzazioni seguite dalla consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.

DOMENICA 22 DICEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.