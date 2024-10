Allenamento Milan: il report della seduta odierna di lavoro a Milanello. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Dopo l’importante vittoria in Champions League contro il Club Brugge, la squadra rossonera si è allenata a Milanello per preparare il match contro il Napoli.

REPORT

Gruppo subito in campo per iniziare con l’attivazione muscolare seguita da alcuni esercizi atletici focalizzati sulla rapidità. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni sul possesso che hanno preceduto il lavoro tattico, la consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.