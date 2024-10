Allenamento Milan, scarico dopo il Brugge e testa già al Bologna. Il report completo

Allenamento Milan, giornata di scarico dopo la vittoria contro il Brugge e testa già alla gara contro il Bologna di sabato

Dopo l’importante vittoria in Champions League contro il Club Brugge, la squadra rossonera è tornata ad allenarsi a Milanello.

REPORT

Gruppo diviso in due parti: il primo, formato dai calciatori che hanno preso parte alla partita di ieri, ha svolto attività di recupero post match.

Coloro che non sono stati impiegati, invece, hanno lavorato prima in palestra con focus sulla forza individualizzata; a seguire, si sono spostati sul campo dove hanno svolto un’attivazione tecnica e delle esercitazioni sul possesso palla. Una serie di duelli 2 vs 3 e 3 vs 4 hanno preceduto la classica partitella finale, con cui si è conclusa la seduta.

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE

La squadra si ritroverà per colazione, per poi iniziare alle 11.00 una sessione di allenamento mattutina.