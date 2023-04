Allenamento Milan: testa già al Bologna

Il Milan ha svolto oggi il primo allenamento in vista della sfida di sabato contro il Bologna: il report completo

Squadra a Milanello questa mattina – ritrovo come di consueto per colazione – per l’allenamento odierno, il primo in preparazione del prossimo impegno di campionato, che vedrà il Milan impegnato a Bologna sabato 15 aprile alle ore 15.00.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di Milan-Napoli; in campo, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare in palestra, il resto della rosa che ha continuato la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche, focalizzate sulle conclusioni; a seguire, lavoro sul possesso e, per chiudere, partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 14 APRILE

Il programma prevede un allenamento al mattino, mentre nel pomeriggio la squadra partirà per Bologna.