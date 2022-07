Allenamento Milan: prosegue la preparazione della squadra

Rossoneri negli spogliatoi alle 9.45 di questa mattina a Milanello per poi iniziare l’allenamento odierno, quello finale alla vigilia della prossima amichevole che il Milan affronterà domani, sabato 23 luglio alle 18.00, in Ungheria contro la formazione locale del Zalaegerszegi.

REPORT

In apertura attivazione muscolare attraverso un circuito tecnico composto da ostacoli bassi, sagome e coni. Terminata la prima parte, spazio al possesso palla con la squadra divisa in due gruppi; a seguire fase tattica per poi concludere la sessione giocando la consueta partitella su campo ridotto.