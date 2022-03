Allenamento Milan, prosegue il lavoro verso il Napoli: il report

Prosegue l’allenamento del Milan in vista del match di domenica sera contro il Napoli. Il report di oggi a Milanello

Allenamento mattutino per i ragazzi di Pioli nel penultimo giorno di preparazione in vista della partita contro il Napoli, in programma domenica 6 marzo alle 20.45 allo Stadio Maradona. Presenti a Milanello, per assistere da vicino alla sessione dei rossoneri, anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Dopo una fase di attivazione muscolare, attraverso delle esercitazioni ludiche, la squadra ha svolto dei lavori incentrati sul possesso palla. Terminata questa parte, la squadra ha poi iniziato una serie di prove tattiche prima di terminare con la consueta partitella su campo ridotto.