Allenamento Milan, il REPORT della giornata odierna: il programma svolto CON FONSECA

Il report ufficiale dell’allenamento svolto oggi dai rossoneri pubblicato sul sito ufficiale del Milan.

REPORT

Squadra subito in campo per iniziare con l’attivazione muscolare che ha preceduto alcuni esercizi tecnici eseguiti tra le sagome e gli ostacoli bassi, a seguire lavoro aerobico sul lato lungo del campo. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in alcune esercitazioni sul possesso prima di una serie di sfide (2 v 3) che hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.