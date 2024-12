Allenamento Milan: il programma odierno in vista dell’Atalanta. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, domani sera, scenderà in campo per la partita probabilmente più importante della stagione. In caso di vittoria contro l’Atalanta, infatti, potrebbero riaccendersi concretamente le speranze di rimonta verso le prime posizioni.

Fonseca, oggi, presenterà il match in conferenza stampa e svolgerà la classica rifinitura della vigilia assieme al gruppo squadra. Il match avrà inizio alle 20:45 e avrà luogo al Gewiss Stadium.