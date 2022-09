Allenamento Milan: Origi in gruppo, Rebic non recupera

Oggi il Milan si è ritrovato a Milanello per l’allenamento odierno invista del derby contro Inter. Pioli sorride a metà

come riportato da Peppe Di Stefano, inviato Sky Sport a Milanello, Origi ha recuperato e svolto l’allenamento in gruppo. Discorso diverso per Rebic: il croato non ha ancora smaltito il problema alla schiena