Allenamento Milan, possesso palla verso la Juve. Il report completo

Allenamento Milan, i rossoneri continuano a preparare la sfida di sabato pomeriggio a San Siro contro la Juve: il report completo

Squadra rossonera a Milanello questa mattina, consueto ritrovo per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento ancora a ranghi ridotti per le assenze dei rossoneri che sono stati impegnati con le rispettive nazionali.

REPORT

Gruppo, integrato dai ragazzi di Milan Futuro, subito in campo per un allenamento congiunto iniziato con l’attivazione muscolare eseguita con l’ausilio dei coni e degli ostacoli bassi. L’allenamento è proseguito con alcuni lavori sul possesso che hanno preceduto un serie di “sfide” 1vs1 e 2vs2. A seguire serie di esercitazione tecniche focalizzate sulle conclusioni che hanno preceduto una partitella a tema che ha chiuso la sessione odierna.

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE

Il programma prevede un allenamento pomeridiano.