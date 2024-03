Allenamento Milan: è successo oggi a Milanello, Pioli ha provato questa soluzione

Prosegue la preparazione del Milan verso lo Slavia Praga. In tal senso ecco cosa ha provato Pioli in allenamento oggi a Milanello

Il Milan si prepara ad affrontare lo Slavia Praga nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023-24 in programma giovedì nel tardo pomeriggio all’Eden Arena.

In tal senso come riportato da Sky Sport nell’allenamento di questa mattina a Milanello Pioli ha fatto le prove generali n vista del match potendo contare su tutto il gruppo a disposizione, tranne Pobega. Opterà per la miglior formazione possibile.