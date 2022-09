Allenamento Milan: oggi la ripresa degli allenamenti

Il Milan si ritroverà oggi pomeriggio a Milanello per la ripresa degli allenamenti in vista del match contro l’Empoli

Come riportato da Emanuele Baiocchini, inviato Sky Sport a Casa Milan, particolare attenzione per le condizioni di Calabria e Rebic, con Pioli che conta sul recupero di entrambi, mentre ad Empoli non ci sarà sicuramente Theo Hernandez alle prese con uno stiramento