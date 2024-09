Allenamento Milan, Maignan è PRESENTE. Per la Gazzetta NON c’è dubbio: sarà lui il TITOLARE

Allenamento Milan, ultime ore di preparazione in vista del derby contro l’Inter. Come riporta la Gazzetta, Maignan regolarmente in campo

Dopo l’ultimo allenamento del Milan, tirano un sospiro di sollievo i tifosi rossoneri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Mike Maignan è sceso regolarmente in campo con i propri compagni e si appresta a vivere da protagonista io derby contro l’Inter in programma domenica 22 settembre alle 20.45.

Il portiere francese era uscito per infortunio durante il match di Champions League contro il Liverpool. Nel corso della sfida si era fermato più volte per diversi guai muscolari, alla fine uno scontro di gioco è risultato decisivo per la sostituzione. In ogni caso, Maignan sarà il portiere titolare nel derby.