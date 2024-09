Allenamento Milan, Il report COMPLETO: le ultimissime in vista del LIVERPOOL

Allenamento Milan, testa al Liverpool. Il report COMPLETO. Le ultimissime in vista della partita di Champions League

Il report dell’allenamento odierno pubblicato sul sito ufficiale del Milan. I rossoneri saranno impegnati domani nella sfida di Champions League contro il Liverpool.

IL REPORT – «Squadra subito in campo, per iniziare con l’attivazione muscolare eseguita con l’ausilio degli ostacoli e dei coni seguiti da alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni sul possesso che hanno preceduto la parte tattica prevista per oggi. La sessione si è conclusa con la consueta partitella su campo ridotto».