Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per la seduta odierna d’allenamento. Ecco le immagini dal centro sportivo rossonero pubblicate sui social dal club.

Moving on 👊#VeronaMilan in the pipeline 🔴⚫#SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/2cCaJ3LPK0

— AC Milan (@acmilan) October 12, 2022