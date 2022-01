ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Milan, il report di oggi: preparazione in vista della Roma

Rossoneri a Milanello questa mattina, con ritrovo per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno, focalizzato sul prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare la Roma, giovedì 6 gennaio ore 18.30, a San Siro.

REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare e un lavoro sulla forza. La squadra è poi uscita sul campo rialzato, dove ha terminato il riscaldamento con alcune esercitazioni ludiche. A seguire una serie di esercitazioni atletiche incentrate sulla rapidità, svolte con l’ausilio degli ostacoli bassi, e un lavoro sul possesso, prima di passare alla parte tattica prevista per la sessione odierna. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso l’allenamento.