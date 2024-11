Allenamento Milan, gesto di Ibrahimovic e Moncada per la squadra e Fonseca: il retroscena dalla seduta di lavoro a Milanello

All’allenamento del Milan a tre giorni dalla partita contro la Juve a San Siro erano presenti anche Ibrahimovic e Moncada.

Come svelato da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24 i due dirigenti hanno seguito la seduta di lavoro a Milanello da bordocampo. Un gesto chiaro per stare vicini alla squadra ea Fonseca in vista del big match di sabato contro la Juve.