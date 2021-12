Allenamento Milan: ecco il programma della ripresa per la Roma

Allenamento Milan: Stefano Pioli e i suoi si godono le ultime ore di riposo. Ecco il programma della ripresa per la sfida contro la Roma

Ultimi istanti di relax per il Milan di Stefano Pioli, che sta per ritornare in campo per preparare il big match dell’Epifania contro la Roma. I rossoneri torneranno a lavoro da domani pomeriggio.

Le sedute comprenderanno anche il 31 dicembre e l’1 gennaio, per preparare al meglio la sfida contro Mourinho. Ritornano quasi tutti a disposizione per Pioli.