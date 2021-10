Allenamento Milan: ecco chi si è allenato a Milanello ieri pomeriggio

Allenamento Milan: nonostante il giorno di riposo concesso da Stefano Pioli, alcuni giocatori sono andati a Milanello. Ecco chi sono

La mentalità del Milan si vede anche in allenamento. Ieri infatti, Stefano Pioli aveva concesso un giorno di riposo ai suoi, ma alcuni giocatori sono comunque scesi in campo a Milanello. Il più dei presenti lo ha fatto per ritrovare la forma ideale.

Secondo La Gazzetta dello Sport, tra questi figuravano Theo e Diaz, appena guariti dal Coronavirus. Oltre a loro, si sono visti Ante Rebic, impegnato a smaltire l’infortunio, Kalulu, Bakayoko e Messias. Quest’ultimi stanno lavorando per ritornare a pieno regime agli ordini di Pioli.