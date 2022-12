Prosegue la preparazione del Milan a Dubai. Piano piano Pioli sta recuperando gli infortunati, tra questi Calabria

Come riporta oggi Tuttosport, il capitano rossonero Davide Calabria ha svolto una parte dell’allenamento in gruppo nella giornata di ieri, sintomo che il ritorno in campo appare sempre più vicino.