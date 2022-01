ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Juventus, è tornata in campo alla Continassa in vista del big match di domenica sera contro il Milan. Le ultime

In vista del big match di domenica contro il Milan, la Juventus si è ritrovata in mattinata alla Continassa, focalizzando il lavoro su esercitazioni tecniche di possesso palla e per la fase di costruzione del gioco.

Domani ovviamente di nuovo in campo, sempre al mattino