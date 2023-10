Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Verona: «Euforia esterna generale dopo la vittoria col Milan»

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Verona. Le sue parole.

ULTIMI MINUTI DI SAN SIRO – «Abbiamo rivisto i video, ho parlato con i ragazzi. È questione di crescita della squadra, infatti in questo momento è fondamentale l’equilibrio e il lavoro quotidiano. Con la vittoria di Milano contro il Milan abbiamo passato un settimana di euforia esterna generale, ma se presa nel modo sbagliato può fare male».

NORMALITA’ DOPO LA VITTORIA COL MILAN – «Quando sei alla Juventus, la Juventus viene vista come favorita. Noi sappiamo i nostri limiti e vanno visti come punti di forza. È un gruppo che ha voglia di fare, ogni singolo obiettivo viene visto come obiettivo di squadra. Per arrivare in fondo e arrivare tra le prime 4 dobbiamo giocare così. A Milano abbiamo concesso poco, abbiamo giocato in modo ordinato, potevamo fare più gol ma è una partita che finisce a Milano. Domani è una partita diversa, dobbiamo avere il dovere di vincere ma giocando con umiltà».

