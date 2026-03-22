Allegri Milan, vertice pre Torino con il club: si delinea il futuro. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il clima in casa rossonera è tornato sereno dopo l’importante successo ottenuto a San Siro contro il Torino. Il 3-2 finale, maturato grazie a una prestazione di carattere, ha permesso al Diavolo di riprendere la propria corsa in campionato, regalando a Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la sua gestione pragmatica e la grande capacità tattica, la tranquillità necessaria per affrontare la sosta. Tuttavia, oltre ai tre punti, l’attenzione dei media è catalizzata da quanto accaduto lontano dal rettangolo di gioco.

Incontro programmatico a Casa Milan: il piano di Igli Tare e Giorgio Furlani

Secondo quanto riportato da Sky Sport, e in particolare dal giornalista Peppe Di Stefano, nei giorni scorsi si è tenuto un vertice strategico tra i vertici societari e l’allenatore. Presso la sede del club, Massimiliano Allegri ha incontrato l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare, dirigente di lungo corso ed ex calciatore albanese apprezzato per la sua abilità nello scovare talenti internazionali.

L’obiettivo del meeting è stato chiaro: porre le basi per il futuro del Milan. Durante il confronto si è discusso approfonditamente delle strategie di mercato per le prossime stagioni, analizzando il budget a disposizione e i profili necessari per rinforzare la rosa. La linea guida del club di Via Aldo Rossi rimane coerente con il recente passato: investire su calciatori dal potenziale importante (giovani promesse da valorizzare) da affiancare a veterani di grande esperienza, capaci di gestire le pressioni di una piazza così prestigiosa.

Coesione e obiettivi: il segnale della dirigenza

La compattezza dell’ambiente è stata confermata anche dalla visita di Furlani e Tare al centro sportivo nella serata di venerdì. I due dirigenti hanno cenato con il gruppo guidato da Allegri, dimostrando vicinanza alla squadra alla vigilia del match contro i granata. Questo connubio tra guida tecnica e dirigenza appare fondamentale per programmare una sessione estiva che possa colmare le lacune attuali e proiettare i rossoneri verso traguardi ancora più ambiziosi.

Con la sosta alle porte, il Diavolo guarda avanti con fiducia, consapevole che la pianificazione avviata in questi giorni sarà il pilastro su cui costruire il successo delle prossime annate.