Allegri Milan, il livornese non va ESCLUSO! In dirigenza la sua candidatura è CALDEGGIATA da... ULTIMISSIME

Allegri-Milan, la candidatura del tecnico livornese non va assolutamente scartata: Furlani caldeggia il profilo dell’ex Juve

Come riferito da Repubblica, nonostante Maurizio Sarri e Igor Tudor siano i due nomi più caldi al momento per il post Fonseca sulla panchina del Milan, non va assolutamente scartata la candidatura di Max Allegri.

Allegri va considerato in corsa nonostante non sia esattamente il preferito di Ibrahimovic (eufemismo). Furlani invece ci pensa, eccome. I prossimi giorni saranno decisivi per capire come intenderà orientarsi il club rossonero.