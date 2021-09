Allegri furioso con Agnelli: «Non erano questi i piani». Il retroscena

Allegri furioso con Agnelli: «Non erano questi i piani». Retroscena de Il Giornale sulla reazione del tecnico al mercato bianconero

Retroscena svelato da Il Giornale relativo all’operato della Juventus sul mercato. Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan, non sarebbe esattamente soddisfatto, anzi.

«Bocciata la Juventus (voto 5). Pare che Max Allegri sia furioso con Andrea Agnelli e Cherubini: non erano questi i patti. Locatelli e Kean in più, Ronaldo e i suoi 101 gol in meno. I conti non tornano. Icardi forse a gennaio, Pjanic a questo punto mai: pensavano di pagargli metà dello stipendio, l’altra metà avrebbe dovuto metterla il Barcellona o rinunciarci il bosniaco».

