Allegri: «Abbiamo 8 punti sul Milan». Le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa sulla classifica

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa della classifica, posizionandosi al secondo posto e a +8 dal Milan. Ecco le parole del tecnico bianconero:

«Dopo quello che è successo ci siamo dati dei mini obiettivi. In primis fare i punti per salvarci, poi ora fare più punti possibili per scalare la classifica. Piaccia o non piaccia continuo a dire che abbiamo fatto sul campo 56 punti, diciamo che ci accontentiamo di quelli. Alla fine della stagione noi dobbiamo fare i punti che ci servono per entrare in Champions, all’extra-campo pensa la società. Abbiamo 6 punti sull’Inter, 8 sul Milan, 4 sulla Lazio e credo 9 sulla Roma. Ora andiamo avanti e se le situazioni esterne cambiano vedremo cosa succederà. Vediamo a fine anno dove saremo, i ragazzi sono stati bravi».