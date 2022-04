Allegri convinto: «L’obiettivo stagionale della Juve era il quarto posto». Le parole del tecnico bianconero

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha fatto il punto sulla stagione della sua Juventus.

A CHE PUNTO E’ LA SUA JUVE – «Momentaneamente potremmo essere soddisfatti ma l’obiettivo stagionale di entrare tra le prime 4 non ci siamo ancora. Ora siamo quarti ma mancano ancora tante partite. Sono soddisfatto di come la squadra è cresciuta, di come stiamo lavorando, ma sono dispiaciuto per come siamo usciti dalla Champions, perché abbiamo perso la Supercoppa. Ci sono annate in cui non riesci a portare trofei a casa e dispiace molto, ma dall’altra devi poi vedere se hai messo le basi per programmare bene il futuro. Quest’anno abbiamo iniziato un percorso insieme facendo delle buone cose. Momentaneamente non possiamo assolutamente valutare l’annata»