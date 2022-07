Alfredo Trentalange: «E’ un momento storico: Maria Sole è stata promossa alla Serie A». Le parole del presidente dell’AIA

Alfredo Trentalange ha commentato la presenza di Maria Sole Ferrieri nel prossimo campionato di Serie A e sarà la prima donna. Ecco le parole del presidente dell’Aia:

«E’ un sogno che si avvera, un momento storico. Maria Sole è stata promossa perché se lo merita. Sarà il designatore poi a decidere il suo percorso, non vogliamo dare privilegi a nessuno. Ci piacerebbe però che lei, come gli altri arbitri, non venissero giudicati solo per eventuali errori».