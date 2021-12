Saelemaekers a Sky: «Abbiamo dimostrato di essere tornati al top»

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro l’Empoli: le sue dichiarazioni

Alexis Saelemaekers ha parlato a Sky nel post-partita di Empoli-Milan. Le sue parole:

SULL’ULTIMO MESE: «Non so cosa sia successo nell’ultimo mese, stasera abbiamo dimostrato di esserci e siamo tornati in corsa per lo scudetto».

SUGLI INFORTUNATI: «I tanti infortunati hanno pesato, è stato difficile cambiare squadra ogni settimana. Non abbiamo avuto stabilità. Ora siamo tornati al nostro miglior livello e lo abbiamo fatto vedere».

SUL LAVORO DURANTE LE VACANZE: «Faremo un pò di lavoro fisico su zoom durante le vacanze, penso sarà così per tutte le squadre perchè è importante tornare forti visto che alla ripresa abbiamo la Roma».