Isak su Ibrahimovic: «Critiche ingiuste, ci influenza positivamente»

Alexander Isak, attaccante della Svezia, ha difeso Zlatan Ibrahimovic dalle critiche piovutegli addosso dopo la gara contro la Georgia

Alexander Isak, attaccante della Svezia e della Real Sociedad, ha difeso in conferenza stampa Zlatan Ibrahimovic dalle critiche piovutegli addosso dopo la sconfitta per 2-0 contro la Georgia:

«Non credo che ci influenzi in qualche modo se non in meglio. È un giocatore di gran classe e per quel che riguarda la partita abbiamo creato delle occasioni nel primo tempo, per cui di cosa lamentarsi davvero? Se le avessimo concretizzate tutto sarebbe stato pace e gioia. Ora non ci resta che aspettare domenica».