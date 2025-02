Alex Jimenez Milan, Furlani si muove! Contatto col Real Madrid, la strategia spiazza i tifosi rossoneri

Condividi via email

Alex Jimenez Milan, Giorgio Furlani, CEO rossonero, ha contattato il Real Madrid per parlare del futuro del terzino spagnolo

Matteo Moretto, noto giornalista sportivo, ha dato questa informazione sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Milan punta molto su Alex Jimenez per il futuro e ha intenzione di riesaminare la questione della doppia recompra con il Real Madrid. Nelle prossime settimane intende riformulare le condizioni dell’accordo col Real, rivedendo di conseguenza quelle del giocatore. I dettagli dell’accordo che lega ancora Alex Jimenez al Real Madrid: nell’estate del 2025 i Blancos lo potranno riacquistare per 9 milioni di euro, mentre nell’estate del 2026 potranno farlo per 12 milioni. L’intenzione del Milan è provare a togliere la ‘recompra’».