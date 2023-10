Del Piero dimentica il Milan: «L’Inter la squadra più forte del campionato»

Alex Del Piero, bandiera della Juve, non considera il Milan nella corsa scudetto in Serie A: Inter squadra più forte del campionato

Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus, a Sky Sport ha parlato dell’Inter. Niente Milan per lo scudetto:

«L’Inter è una squadra molto forte, sotto tutti gli aspetti. Convinta, decisa, ha ripreso il percorso dell’anno scorso. È più forte lì davanti, non solo nei numeri ma in generale. L’Inter ha fatto la partita con l’acceleratore schiacciato: è vero che fa gol all’81’, ma dopo un quarto d’ora aveva già tre grandi occasioni. Thuram ragazzo straordinario. Poi ha un centrocampo straordinario: quando unisci questi tasselli giochi da squadra campione. Anche se poi non ha vinto né il campionato né la Champions League.»