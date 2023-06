Inter, Bastoni: «Euroderby col Milan? Siamo stati lucidi. Penso…»

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, è tornato sull’euroderby di Champions contro il Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN, Alessandro Bastoni, centrale dell’Inter, è tornato a parlare dell’euroderby vinto contro il Milan:

«Bene. Prima del Benfica ero in conferenza e ho detto che era importante e andava vissuta come una partita di calcio, lo stesso l’ho detto prima del derby. È il nostro mestiere, ci alleniamo per questi. Siamo stati lucidi».

