Serena sicuro sullo scudetto: «Juventus? Penso che alla lunga…». Le parole dell’ex Milan sul campionato

Aldo Serena ha parlato ai microfoni di JuventusNews24 del confronto tra Juventus e le altre big del campionato, tra cui il Milan. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«Le fatiche si accumulano e se è vero che le big hanno rose molto ampie, è vero pure che giocare ogni 3 giorni diventa logorante anche sotto il profilo mentale. Penso che alla lunga un 15-20% di possibilità in più Allegri le abbia rispetto a se avesse dovuto giocare la Champions o le coppe. Per questo dico che la Juve ha più possibilità di arrivare in fondo».

