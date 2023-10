Aldo Serena sul caso scommesse: «Non credo sia solo ludopatia». Le parole sulla vicenda sta coinvolgendo diversi giovani calciatori italiani

Aldo Serena ha parlato ai microfoni di Repubblica del caso scommesse che sta coinvolgendo diversi giocatori italiani. Ecco le parole dell’ex Milan:

«Non credo sia solo ludopatia. Ho paura che la vicenda ci racconti qualcosa di più ampio sulla nostra società, qualcosa che ci riguarda come adulti e come genitori di persone sempre più fragili. Oggi i giovani si trovano immersi in una realtà parallela con intere generazioni risucchiate da smartphone e tablet, ragazzi intrappolati lì dentro. La vita sembra un videogioco, che smetta di essere una cosa viva»