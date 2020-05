Alciato: «La ripresa degli allenamenti collettivi non significa rigiocare»

La ripresa degli allenamenti collettivi prevista per il 18 maggio non porterà obbligatoriamente alla normale ripresa del campionato

In una lettura approfondita delle indicazioni che il cts ha dato alla Figc e al calcio italiano, Alessandro Alciato ha sottolineato come la ripresa degli allenamenti collettivi fissati per il 18 maggio non significherà ripartire con il campionato di Serie A:

«Anche il ministro Spadafora l’ha detto, occorrerà aspettare ancora una settimana per capire se il campionato potrà iniziare. Una volta appurato questo si dovrà poi capire se le attuali regole cambieranno: se ci sarà un contagiato la squadra andrà interamente in quarantena? Se dovesse accadere allora c’è il rischio che il campionato non cominci mai».