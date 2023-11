Al Khelaifi svela il retroscena su Donnarumma: «Lo cercavamo da anni, tra i migliori al mondo»

Il presidente del PSG Nasser Al Khelaifi è intervenuto a La Gazzetta dello Sport, in vista del match di questa sera in Champions League contro il Milan.

DONNARUMMA – «Gigio è tra i migliori portieri al mondo, è ancora giovane, molto professionale, una persona fantastica. Quando firmò per noi vinse l’Europeo con l’Italia da miglior giocatore, una cosa incredibile per un portiere. Avevamo provato a prenderlo già due o tre anni prima. Quello che ha fatto col Milan è incredibile. Ho grande rispetto per lui e per il Milan»