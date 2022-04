Al Arabiya: Mohamed Al-Ardhi, capo di Investcorp, tratta con Elliott per il Milan

Arrivano ulteriori conferme da Al Arabiya: Mohamed al-Ardhi, capo di Investcorp, a capo dei dialoghi per le trattative con Elliott

Il Milan è vicinissimo a passare in mani arabe. ‎⁦‪Al-Arabiya, tv emiratina e una delle principali fonti giornalistiche arabe,, conferma come il capo di Investcorp, Mohamed Al-Ardhi, è a capo dei dialoghi con Elliott per il Milan.

Conferme importantissime dunque: la svolta araba a tinte rossonere è davvero dietro l’angolo.