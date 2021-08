Agulla: «Cuccurella va al Brighton, il Getafe ha i soldi per Castillejo»

Andres Agulla, giornalista di ESPN, sul proprio profilo Twitter ha parlato di alcuni movimenti di mercato riguardanti anche il Milan

Domino di mercato. Andres Agulla, giornalista di ESPN, sul proprio profilo Twitter ha annunciato che il Gefate sta cedendo Cuccurella al Brighton. Una cessione che riguarderebbe anche il Milan perchè il club spagnolo disporrebbe della liquidità necessaria per fare un’ offerta soddisfacente per i rossoneri per Castillejo. A quel punto poi il Milan punterebbe dritto su Corona. Ecco le sue parole:

«Cucurella va a Brighton, il che significa che il Getafe può offrire circa 8 milioni di euro per Castillejo, che apre l’operazione di Corona al Milan. I rossoneri sono interessati».