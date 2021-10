Barcellona, Aguero è tornato: l’esordio si avvicina

Sergio Aguero mette nel mirino l’esordio con il Barcellona: sembra aver recuperato

Sergio Aguero non aveva ancora effettivamente iniziato la sua avventura con il Barcellona, ma ora il suo esordio è sempre più vicino. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante argentino dopo mesi potrà finalmente giocare la sua prima partita in balugrana ed è possibile che Koeman lo faccia esordire già sabato contro il Valencia.

Aguero, che era fermo per un infortunio al polpaccio, è arrivato al Barcellona in estate e fin qui non si era ancora tolto lo sfizio del suo secondo esordio nella Liga. Ora, dopo aver giocato con la maglia dell’Atletico Madrid, è pronto a tornare. L’ottimismo nasce dall’ultima uscita in amichevole del Barça, durante la quale Aguero è sembrato in condizione.