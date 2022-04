Agostinelli: «Milan e Napoli hanno resuscitato l’Inter. Contro la Lazio…». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Andrea Agostinelli parla così del match tra Milan e Lazio. Le sue dichiarazioni a TMW.

«Vedo qualche polemica di troppo nella Lazio che non fa bene alla squadra. Il Milan si gioca molto ma anche la Lazio, che si gioca l’EL. E’ una partita importante per davvero. Ho visto la sofferenza della Lazio nel prendere il gioco in mano con il Torino. La Lazio ha perso una grande occasione .Ora non può perdere più se vuole arrivare al 5°-6° posto. Comunque dico che Milan e Napoli hanno resuscitato l’Inter perché hanno sbagliato qualche partita e credo che i nerazzurri ora siano favoriti. Fino a 15 giorni fa era quasi tagliata fuori.»