Agnelli ha voluto spiegare la posizione della Juventus in merito al dibattito sulla possibilità di riprendere o meno il campionato di Serie A

Ecco le parole di Agnelli in un’intervista rilasciata a Tuttosport in merito alla questione che preme di più in questo periodo il mondo del calcio e la Serie A: si riprenderà il campionato o no?

La posizione della Juve – «Mi associo ai complimenti e ai consensi per il lavoro del presidente Dal Pino. Io non sono molto mediatico e preferisco il silenzio, questo può aver alimentato errate interpretazioni sulla volontà della Juventus. Ebbene, io ribadisco con forza che la Juventus ha la ferma volontà di concludere la stagione 2019/2020. Iniziando gli allenamenti il 18 maggio e le partite a giugno, ci saranno modi e tempi per concludere le competizioni rispettando le indicazioni dell’Uefa e dell’Eca»