Ag. Atsu: «Vi spiego dove si trovava quando è crollato l'edificio, adesso...»

Le parole di Nana Sechere, agente di Christian Atsu, sulle condizioni del calciatore, ora in ospedale, dopo il Terremoto in Turchia

«Speravo che fosse sveglio e che il terremoto non fosse avvenuto mentre dormiva. Si trovava al nono di un edificio di undici piani, che è completamente distrutto: L’ultima volta che ho avuto sue notizie è stata domenica a mezzanotte. Christian e i suoi compagni di squadra hanno giocato a poker a casa di un amico fino alle 3:30 del mattino. Alle 4 era a casa, alle 4.20 c’è stato il terremoto. Per darvi un’idea, Hatay è un paese piccolissimo e quasi nessuno parla inglese. Al momento è devastato e in stato di emergenza. Questo vuol dire che gli ospedali sono pieni di gente, di feriti, di morti. Atsu è in ospedale, non c’è modo di comunicare con lui».