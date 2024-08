Adli Milan, i rossoneri lo mettono ALLA PORTA? Il centrocampista NON ha cambiato idea! E spunta quel RISCHIO per l’anno prossimo

Yacine Adli è dato tra i possibili partenti del calciomercato Milan. Per il franco-algerino lo spazio rischia di essere ridottissimo, così i rossoneri lo hanno invitato a trovarsi una sistemazione. Opzione che però non ha in mente di prendere in considerazione il calciatore.

Come sottolinea Calciomercato.com, infatti, ha già rifiutato due offerte: una dall’Al-Shabab Club e l’altra dall’Al-Sadd Sports Club. I rossoneri lo valutano sui 13-14 milioni di euro e sperano di incassare tale cifra per andare all’assalto di Samardzic. Qualora, invece, non si trovasse una sistemazione per l’ex Bourdeaux, c’è il rischio che possa essere escluso dalla lista del prossimo anno per la Serie A.