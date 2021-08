Milan scatenato sul mercato, trovato l’accordo per Adli del Bordeaux, il giocatore atteso in Italia per le visite mediche

Il Milan batte un altro colpo sul mercato. Dopo giorni di trattative è arrivato l’accordo con il Bordeaux per Yacine Adli.

Il giocatore però non si unirà subito ai rossoneri, ma resterà in prestito al club francese fino a giugno. Il giocatore è atteso in Italia per le visite mediche.

15:38 – Adlì è atterrato a Linate, ora verso la clinica Madonnina per le visite mediche

16:13 – Adli arrivato alla Clinica La Madonnina. Cominciano le visite mediche.